Champions League, sorteggio: le reazioni di Inter, Juve, Milan, Atalanta e Bologna

MONTECARLO - Cinque le italiane protagoniste della nuova super Champions League e del sorteggio andato in scena oggi (29 agosto) a Montecarlo dove Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna hanno conosciuto i nomi delle rispettive avversarie da affrontare nella fase campionato (otto ognuna, con quattro gare in casa e altrettante in trasferta). La nuova formula prevede una classifica unica per le 36 squadre al via , con le prime otto che andranno direttamente agli ottavi, mentre quelle che si classificheranno dalla nona alla 24esima posizione si sfideranno in un doppio playoff (andata e ritorno) per staccare a loro volta il pass, con tutte le altre che saranno invece eliminate. Ecco i commenti dei rappresentanti dei nostri club presenti nel Principato.

L'attesa per la gara contro l'Atalanta, la tensione per conoscere gli avversari in Champions League. Quella dell'Inter è stata una giornata molto intensa, tra l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di campionato contro Gasperini e la curiosità per la nuova Champions. A Montecarlo i nerazzurri, teste di serie, hanno pescato il Manchester City dalla prima fascia (si giocherà in Inghilterra), per il resto giocheranno in casa contro Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco , in trasferta contro Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga : "Una formula nuova e molto affascinante - ha commentato il presidente Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport -, non sappiamo ancora il calendario, che conosceremo sabato. L'importante sarà presentarsi all'appuntamento nel migliore dei modi, speriamo di avere fortuna dal punto di vista degli infortuni e delle squalifiche. In questi anni la nostra squadra è cresciuta molto, in Italia e in Europa. L'anno scorso volevamo raggiungere la seconda stella, un traguardo storico per il club. Ma siamo l'Inter, una società ambiziosa. Non c'è una scelta tra campionato e Champions League, la coppa va onorata nel migliore dei modi. È un torneo in cui serve anche un pizzico di fortuna".

Champions, commento di Pessotto sul sorteggio della Juve

Per la Juve ha parlato Gianluca Pessotto, ex calciatore e oggi dirigente bianconero: "Ci saranno sfide affascinanti, sarà un percorso tirato fino all'ultimo: la classifica sarà corta, i dettagli faranno la differenza e ce la giocheremo fino alla fine. Ho buone sensazioni, abbiamo fatto due buoni risultati (in campionato, ndr) ma la stagione è ancora lunga - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport parlando anche delle prime uscite della squadra di Thiago Motta - e la cosa più bella è vedere i nostri ragazzi esordire con ottime prestazioni e gol: c'è fiducia, ci aspetta un'annata lunga e complicata ma la rosa è attrezzata". Nella fase campionato di Champions League la Juventus affronterà in casa: Manchester City, Benfica, Psv e Stoccarda. I bianconeri affronteranno fuori casa: Lipsia, Bruges, Lille e Aston Villa.

Milan, dopo il sorteggio di Champions ha parlato Baresi

C'era grande tensione dalle parti di Casa Milan per conoscere le otto avversarie nella nuova Champions League, allargata nelle partecipanti e drasticamente modificata nel format. I rischi maggiori per i rossoneri, in seconda fascia, erano rappresentati dalle squadre in prima: come teste di serie sono state sorteggiate il Real Madrid campione d'Europa di Carlo Ancelotti (gara in programma al Bernabeu) e il Liverpool (si giocherà a San Siro). Per il resto la squadra di Fonseca sfiderà Bruges, Stella Rossa e Girona a Milano, mentre andrà in trasferta contro Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava: "Siamo tutti curiosi per vedere come andrà , è tutto nuovo, tutto diverso - ha commentato Franco Baresi -. Dobbiamo pensare partita per partita, tutte possono essere importanti. Anche i punti e i gol. Staremo a vedere come sarà , come reagiremo tutti. La differenza reti potrà essere determinante. Milan più europeo che italiano? Difficile dirlo. Credo che il Milan debba pensare a vincere sempre, sia in Italia che all'estero. Ha certo una cultura importante in Europa, vero, ma dobbiamo giocarcela sempre al meglio. Abbiamo giocatori con esperienza in campo internazionale e questo ci farà bene".

Champions, Atalanta pronta a sfidare le big d'Europa: parla Marino

Si attendono infine i commenti della dirigenza dell'Atalanta dopo il sorteggio di Champions League che nella fase campionato vedrà la Dea sfidare Real Madrid, Arsenal, Celtic e Sturm Graz a Bergamo e in trasferta invece Barcellona, Shakhtar Donetsk, Young Boys e Stoccarda. "Giocare con Real Madrid, Barcellona, Arsenal e le altre è qualcosa di unico - ha detto il direttore generale atalantino Umberto Marino ai microfoni di Sky Sport dopo la cerimonia di Montecarlo -. Cercheremo di metterle in difficoltà come sempre e imparare da loro".

Atalanta, Marino scherza dopo il sorteggio di Champions: "Ho rincorso e minacciato Buffon..."

Bologna tra le big della super Champions: le parole di Fenucci

"È già una grande soddisfazione essere qui. Dopo un'annata straordinaria siamo tornati in una competizione dove mancavamo da 60 anni". Così Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ai microfoni di Sky Sport dopo i sorteggi di Champions League, che vedrà i rossoblù sfidare nella fase campionato Borussia Dortmund, Shakhtar, Lilla e Monaco in casa e far visita invece in trasferta a Liverpool, Benfica, Sporting Lisbona e Aston Villa. "Sono otto partite difficili, però sulla carta le quattro in casa sono gare dove potremmo fare bene. Abbiamo un allenatore che sa gestire i tre impegni settimanali e dovremo vivere un match alla volta con grande partecipazione cercando di fare più punti possibili. Vogliamo onorare questa competizione".