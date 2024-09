Juve, Inter e non solo: le trappole Champions nella lotta scudetto

Zaino in spalla, sguardo fiero e un orizzonte costellato di sogni: Thiago ha davanti a sé un cammino di 100 giorni prima dell’esame di Maturità . Dal vecchio Castellani, oggi Computer Gross Arena, si arriva a Natale in un batter d’occhio: in poco più di tre mesi la Juve testerà le proprie ambizioni da scudetto e anche la tenuta mentale necessaria per fare strada in SuperChampions. L’Empoli è già un crash test importante: nella passata stagione i toscani hanno fatto lo sgambetto alla Signora (1-1) permettendo all’ Inter di sorpassarla in vetta e oggi quella “tele-allenata” da D’Aversa, ancora squalificato per la testata a Henry in un Lecce-Verona di marzo, è segnalata in gran forma dopo aver battuto la Roma e pareggiato con il Bologna.

Le tappe del percorso

«Basta seguire la strada e prima o poi si fa il giro del mondo», amava ripetere Jack Kerouac, il padre della Beat Generation appassionato di harley-davidson proprio come Thiago. Motta viaggerà per il continente in lungo e in largo - con l’aereo, s’intende - e non potrà permettersi neppure il lusso del turnover: prima e dopo le partite di Champions, infatti, il calendario della Serie A proporrà sempre degli avversari vibranti. Passato l’Empoli, la Signora brinderà al ritorno in Europa insieme al Psv e 96 ore dopo accoglierà allo Stadium un vecchio amico come Conte. A fine ottobre altra strettoia: Juve-Lazio, Juve-Stoccarda e Inter-Juve in otto giorni. Il quarto turno europeo (5 novembre) contro il Lilla di David, obiettivo di mercato di Giuntoli, sarà anticipato dalla trasferta di Udine e seguito dal derby con il Torino. E che dire della visita nella vecchia casa di Douglas Luiz? L’antipasto di Aston Villa-Juve sarà servito alla Scala del Calcio contro il Milan, sabato 23 novembre alle 18. Mentre venivano “cucinati” a puntino i calendari di Champions c’era grande attesa per il posizionamento della supersfida contro il City: anche qui il destino ha giocato a Motta uno scherzo niente male, perché tre giorni prima di affrontare i marziani Thiago si ritroverà a tu per tu con il Bologna, la ex dal dente avvelenato.

Le trappole Champions di Inter, Milan, Atalanta e Bologna

Alla Juve verrà il mal di testa, ma le altre quattro italiane che la accompagnano in questo lungo viaggio incontreranno problemi simili. Nei prossimi 10 turni (ieri la Lega ha comunicato anticipi e posticipi) spiccano almeno 15 partitissime incastonate nel traffico europeo. Gasperini, ad esempio, avrà l’Arsenal a una manciata di ore dalla Fiorentina, lo Shakhtar nei paraggi del Bologna e lo Stoccarda dopo Napoli. Inter e Milan giocheranno il derby del 22 settembre con le gambe gonfie di fatica dai confronti con City e Liverpool; Fonseca avrà pure il Bayer accanto alla Fiorentina, il Bruges confinante col Bologna e lo Slovan Bratislava dopo la Juve, a Inzaghi toccherà invece lo Young Boys a cavallo delle gare con Roma (8ª giornata) e Juve (9ª) e l’Arsenal a ridosso del Napoli. Il Bologna sapeva a cosa andava incontro affacciandosi sul palcoscenico più prestigioso: tra Nyon e via Rosellini, però, hanno incastrato a Italiano un programma da brividi che prevede l’Atalanta prima della gita ad Anfield, il Milan prima del volo diretto a Birmingham per sfidare l’Aston Villa e la trasferta contro la Roma a tre giorni dalla gara con il Monaco al Dall’Ara che sarà forse lo spartiacque in ottica qualificazione. Prepariamoci a una scorpacciata di calcio. E occhio alle indigestioni.