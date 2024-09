Champions League 2024/2025: il cammino delle italiane e i big match

La stagione 2024/2025 della UEFA Champions League è ufficialmente iniziata, e l'Italia è rappresentata da ben cinque squadre pronte a scrivere nuove pagine di gloria nel più prestigioso torneo europeo per club. Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna sono le protagoniste italiane che si preparano a sfidare le migliori squadre d'Europa, con l’obiettivo di riportare la coppa dalle grandi orecchie in patria. Andiamo a scoprire i loro percorsi nei gironi e i big match che caratterizzeranno questa fase della competizione.

Il cammino delle italiane

Per Inter, Milan ed Atalanta saranno subito sfide di alto livello: l'Inter si dirige a Manchester per sfidare il City, il Milan riceve il Liverpool a San Siro, e l'Atalanta affronta l'Arsenal a Bergamo. La Juventus attende in casa il PSV Eindhoven, mentre il Bologna ospiterà lo Shakhtar Donetsk.

Per la prima partita a San Siro gli interisti dovranno attendere il primo ottobre contro la Stella Rossa. Per il Milan, la trasferta a Madrid contro il Real di Ancelotti è fissata per il 5 novembre. A Torino, l'11 dicembre, ci sarà il big match Juve-City. Ecco il calendario delle partite:

Prima giornata

Martedì 17 settembre

Juventus-Psv Eindhoven alle ore 18.45

Milan-Liverpool alle ore 21

Mercoledì 18 settembre

Bologna-Shkahtar Donetsk alle ore 18.45

Manchester City-Inter alle ore 21

Giovedì 19 settembre

Atalanta-Arsenal alle ore 21

Seconda giornata

Martedì 1 ottobre

Bayer Leverkusen-Milan alle ore 21

Inter-Stella Rossa alle ore 21

Mercoledì 2 ottobre

Shakthar Donetsk –Atalanta alle ore 18.45

Liverpool-Bologna alle ore 21

Lipsia-Juventus alle ore 21

Terza giornata

Martedì 22 ottobre

Milan-Bruges alle ore 18.45

Aston Villa-Bologna alle ore 21

Juventus-Stoccarda alle ore 21

Mercoledì 23 ottobre

Atalanta-Celtic alle ore 18.45

Young Boys-Inter alle ore 21

Quarta giornata

Martedì 5 novembre

Real Madrid-Milan alle ore 21

Bologna-Monaco alle ore 21

Lilla-Juventus alle ore 21

Mercoledì 6 novembre

Inter-Arsenal alle ore 21

Stoccarda-Atalanta alle ore 21

Quinta giornata

Martedì 26 novembre

Slovan Bratislava-Milan alle ore 18.45

Young Boys-Atalanta alle ore 21

Inter-Lipsia alle ore 21

Mercoledì 27 novembre

Aston Villa-Juventus alle ore 21

Bologna-Lilla alle ore 21

Sesta giornata

Martedì 10 dicembre

Atalanta-Real Madrid alle ore 21

Bayer Leverkusen-Inter alle ore 21

Mercoledì 11 dicembre

Milan-Stella Rossa alle ore 21

Juventus-Manchester City alle ore 21

Benfica-Bologna alle ore 21

Settima giornata

Martedì 11 gennaio

Atalanta-Sturm Graz alle ore 21

Bologna-Borussia Dortmund alle ore 21

Bruges-Juventus alle ore 21

Mercoledì 12 gennaio

Milan-Girona alle ore 21

Sparta Praga-Inter alle ore 21

Ottava giornata

Mercoledì 29 gennaio, ore 21:

Barcellona-Atalanta

Inter-Monaco

Dinamo Zagabria-Milan

Juventus-Benfica

Sporting Lisbona-Bologna

I big match da non perdere

La fase a gironi della Champions League 2024/2025 offre una serie di incontri imperdibili, con scontri tra titani del calcio europeo. Oltre alle sfide delle italiane, ecco i big match più attesi suggeriti da Sportnotizie24:

1 ottobre 2024

Arsenal – PSG, ore 21

22 ottobre 2024

Real Madrid - Borussia Dortmund, ore 21

23 ottobre

Barcellona – Bayern Monaco, ore 21

5 novembre 2024

Liverpool - B. Leverkusen, ore 21

6 novembre 2024

PSG – Atletico Madrid, ore 21

26 novembre 2024

Bayern Monaco – PSG, ore 21

27 novembre 2024

Liverpool – Real Madrid, ore 21

11 dicembre 2024

Borussia Dortmund - Barcellona

21 gennaio 2025

Atletico Madrid – B. Leverkusen, ore 21

22 gennaio 2025

PSG – Manchester City

Il nuovo format della Champions League 2024/2025

A partire dalla stagione 2024/2025, la UEFA Champions League introdurrà un nuovo format radicalmente diverso rispetto al passato. Ecco i principali cambiamenti:

1. Numero di squadre

Il numero di squadre partecipanti sarà aumentato da 32 a 36.

2. Fase a gironi trasformata

Non ci saranno più i tradizionali gironi da quattro squadre. Invece, tutte le squadre parteciperanno a un unico campionato, con ogni squadra che giocherà contro otto diverse avversarie (quattro in casa e quattro in trasferta).

3. Classifica generale

Verrà stilata una classifica unica per tutte le 36 squadre. Le prime otto squadre si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale.

Le squadre classificate dal 9° al 24° posto parteciperanno a uno spareggio (andata e ritorno) per determinare le altre otto squadre che accederanno agli ottavi di finale.

Le squadre classificate dal 25° al 36° posto saranno eliminate dalla competizione.

4. Fase a eliminazione diretta

La fase a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finale) rimarrà nel formato classico, con partite di andata e ritorno.

5. Finale

La finale, come di consueto, sarà giocata in un'unica gara in una città ospitante (Monaco di Baviera), mantenendo il grande evento che chiude la stagione calcistica europea.