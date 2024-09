Fonseca e Morata, carica Champions: "Milan, credici: puoi battere il Liverpool"

Milan-Liverpool, le parole di Fonseca alla vigilia

"Il Liverpool è una grandissima squadra, tra le più forti in Europa - ha detto il tecnico rossonero Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della sfida -. Gioco forte e con individualità che conosciamo. Dobbiamo essere difensivamente perfetti per poter vincere questa partita. Contro queste squadre non possiamo sbagliare, se sbagli una volta loro segnano. Dobbiamo difendere tutti per attaccare con stabilità. Questa sfida è un'opportunità di dimostrare che stiamo crescendo e imparando. Chi è favorita? Noi sentiamo di poter vincere e vogliamo vincere". Il portoghese ha poi parlato dei suoi rapporti con la dirigenza del club: "Parlo sempre con Gerry Cardinale, siamo sempre in contatto. Ibrahimovic all'allenamento? Abbiamo parlato come facciamo sempre, conversazioni normali". Un pensiero poi al prossimo derby di campionato contro l'Inter: "Pensiamo sì al Liverpool, ma non posso dimenticare la sfida del prossimo weekend. È possibile che giochino gli stessi, come sono possibili dei cambi in una delle due partite".

Morata carica il Milan prima della Champions League

Non solo Fonseca però, perché alla vigilia del match contro il Liverpool tra i rossoneri ha parlato anche Alvaro Morata: "Qui devi sognare perché hai la maglia del Milan e sulla manica c'è scritto 7 (Champions, ndr), è una responsabilità - ha detto in conferenza stampa il centravanti spagnolo, frenato in avvio di stagione da un infortunio e ora di nuovo a disposizione del tecnico -. Da quando ho firmato mi immaginavo di giocare queste partite come quella contro i 'Reds'. Potrebbe essere una semifinale o una finale. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Non vediamo l'ora di scendere in campo e siamo molto carichi. Sono venuto qui per vincere". Parole da leader quelle dell'attaccante, capitano della Spagna campione d'Europa e arrivato in rossonero in estate: "C'è tanta qualità in questa squadra e possiamo vincere contro chiunque. Noi siamo qui per vincere, il Milan deve vincere. Nelle ultime settimane c'è stato un cambiamento, vogliamo vincere sempre. Dobbiamo essere consapevoli di essere qui per vincere e non per passare il tempo. Dobbiamo crederci, ora crediamo di più di poter lottare con tutti. Prima eravamo un po' umorali: se subivamo un gol andavamo giù, se la dominavamo andavamo più forte. Dobbiamo giocare con le nostre idee, non è un caso la vittoria con il Venezia, non abbiamo vinto perché era il Venezia. Dipende da come abbiamo lavorato in settimana. Se non ci crediamo noi, non ci crederà nemmeno la gente".