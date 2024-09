Champions, Europa League e Conference: montepremi pazzeschi, quanto incasseranno i club

Grande attesa per il ritorno delle coppe europee. Inedite, nuovi format, più partite e anche più soldi. La Uefa, infatti, ha distribuito complessivamente 2.467 milioni per la nuova Champions League, 565 milioni per l'Europa League e 285 milioni per la Conference League. Introiti di gran lunga superiori rispetto al passato per la Champions, passata da 2.032 ai 2.467 attuali. Ma come saranno distribuiti per le 36 squadre nel corso del torneo?