Guardiola: “In Italia siete maestri in una cosa…”

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Cresce l'attesa per il big match dell'Etihad Stadium tra il Manchester City e l'Inter, in programma domani (mercoledì 18 settembre alle ore 21) e valido per la prima giornata della fase a campionato della nuova Champions League. Il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha presentato la partita in conferenza stampa elogiando i nerazzurri campioni d'Italia: "Quella di Simone Inzaghi è una squadra storica, con una mentalità incredibile. Sono abituati a vincere, hanno una mentalità di questo tipo e sono anche capaci di soffrire. Sono forti a livello fisico, hanno ottime qualità individuali nella costruzione del gioco dal basso. Calhanoglu, Acerbi, soprattutto Barella. È una squadra completa, che può vincere il campionato italiano e ha mantenuto la struttura della finale di Champions. Possono vincere anche la coppa".