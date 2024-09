Tragedia prima di Milan-Liverpool: tifoso inglese investito in autostrada

Tragedia nella notte sull'autostrada A4, tra Seriate e Bergamo. Un tifoso irlandese del Liverpool, arrivato per assistere all'esordio in Champions League dei Reds contro il Milan, è stato investito e ucciso a pochi passi dall'aeroporto di Orio al Serio. L'uomo, di 51 anni, è stato travolto da diverse autovetture, mentre cercava di attraversare l'autostrada. Era arrivato in Italia da solo ed era atterrato poche ore prime all'aeroporto lombardo. Gli automobilisti che lo hanno travolto, si sono fermati ed hanno chiamato i soccorsi.