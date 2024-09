Aston Villa in Champions, William emoziona Kate: "Prima che nascessi..."

L'Aston Villa ritorna in Champions League con un tifoso speciale. La squadra di Emery infatti farà il suo debutto ufficiale nella massima competizione europea sfidando lo Young Boys e per l'occasione il principe William , grande tifoso del club, ha condiviso un messaggio speciale.

Aston Villa in Champions, il messaggio di William

William ha mandato il suo in bocca al lupo alla squadra, aggiungendo una dedica per la scomparsa di Gary Shaw: "L'ultima volta che l'Aston Villa ha vinto nella massima competizione europea è stato un mese prima della mia nascita. Speriamo che quello di stasera sia il primo passo verso un'altra grande avventura europea! I miei pensieri sono anche per gli amici e la famiglia della leggenda Gary Shaw, scomparso ieri".