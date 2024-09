Ibrahimovic, la dura frase prima della Champions in diretta tv: "Quando il leone torna..."

MILANO - Il Milan è pronto ad accogliere il Liverpool a San Siro nel debutto in Champions League . Ma oltre ai Reds, l'attenzione è anche sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic , contestato dai tifosi per la sua assenza dallo stadio nelle ultime giornate di campionato.

Ibrahimovic: "Comando io, si lavora in silenzio"

Ibrahimovic ha risposto duramente alle critiche sulla sua assenza nel pre-partita: "Quando il leone va via i gatti si avvicinano, quando leone torna i gatti spariscono e non mi riferisco alla squadra. Io sono concentrato sul lavoro, sono sempre presente, sono andato via qualche giorno solo per motivi personali. Il ruolo è semplice: comando io, sono io il boss e gli altri lavorano per me. Si lavora in silenzio. Ho parlato con la squadra, sono carichi e sono pronti".

Ibrahimovic: "L'inizio non è stato come volevamo"

Poi sulla sfida contro il Liverpool: "È una settimana importante, la prima partita in Champions contro il Liverpool che arriva in un bel momento per la squadra. L'inizio non è stato come volevamo, ma con pazienza arriviamo. Ma sicuramente stasera sarà una sfida tra due grandi squadre".

Il sorriso di Ibra dopo la domanda su Osimhen

"Il mercato è andato esattamente come volevamo, tutto quello che abbiamo cercato e che secondo noi mancava lo abbiamo preso. L’ultimo è stato Abraham, per dare un rinforzo extra in attacco. Mi dispiace per Jovic che non è in lista Champions". Così Zlatan Ibrahimovic, Operating Partner e Advisor RedBird, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Milan-Liverpool. "Se ho provato con Osimhen? Su Osimhen sto in silenzio", ha aggiunto sorridendo sotto i baffi.