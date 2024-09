Pagelle Juve-Psv: esordio Champions da urlo per Yildiz. E Vlahovic... Tutti i voti

Non poteva chiedere di meglio per l’esordio in Champions da allenatore. C’è più Psv in avvio, ma in sei minuti la Juve esplode e poi domina. Gioco, gol, occasioni.

Di Gregorio 6

Attento su Veerman e Saibari, che lo trafigge all’ultimo.

Kalulu 6

Controlla Tillman senza problemi.

Gatti 6,5

Capitano anche in Europa, conferma il periodo positivo con solidità e attenzione. Esce zoppicando.

Danilo (13’ st) 6

Mezz’ora per riprendere fiducia per il brasiliano finora dimenticato: una chiusura da applausi, non riesce a chiudere su Saibari.

Bremer 7

Un muro: annulla De Jong anticipandolo regolarmente e non lascia passare nulla.

Cambiaso 6,5

Dalla sua parte serve grande attenzione in fase difensiva perché Bakayoko è sgusciante e insidioso, ma Andrea concede poco o nulla. Quando spinge fa male: un cross per Nico e la sovrapposizione nell’azione del vantaggio.