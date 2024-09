Fonseca diretta dopo Milan-Liverpool: interviste e conferenza stampa LIVE

Il cammino in Champions League del Milan inizia con una sconfitta contro il Liverpool . Al San Siro i rossoneri crollano per 3-1 sotto le reti di Konaté, Van Dijk e Szoboszlai. Illude in avvio il gol di Pulisic , pesanti fischi dai tifosi nel finale. Il tecnico Paulo Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti nel post-partita: segui la diretta.

23:39

Fonseca: "Siamo troppo permeabili in difesa"

"Abbiamo preparato le situazioni su palla ferma per difendere individualmente, ma Van Dijk era libero. Gioco sulla destra? Era una cosa che abbiamo preparato nel poco tempo che abbiamo avuto, per cercare poi di arrivare a Leao con un passaggio lungo. Io rispetto tutte le opinioni, penso che noi possiamo giocare con diverse strutture. Siamo troppo permeabili difensivamente, come successo anche sul terzo gol. Se non siamo forti individualmente, avremo sempre dei problemi. Mediano? Sto cercando le migliori caratteristiche. Penso che Reijnders non è un giocatore che può stare vicino a Fofana. Io penso che nel primo tempo abbiamo trovato tre-quattro buone situazioni. Abbiamo sbagliato nell'ultimo momento. Quella che abbiamo ora è una struttura che mi piace".

23:33

Fonseca: "Dopo il secondo gol non abbiamo giocato"

Queste le parole di Fonseca nel post-partita: "Abbiamo giocato contro il Liverpool, una grandissima squadra. Abbiamo cominciato bene, poi abbiamo preso due gol su palla ferma che ha cambiato la partita che hanno cambiato il nostro equilibrio mentale. Abbiamo avuto problemi a fare quello che abbiamo preparato. In queste partite sono i dettagli che non si possono sbagliare. Il Liverpool è più squadra di noi, dobbiamo lavorare per giocare senza problemi e fare il nostro gioco. Dopo il secondo gol la squadra non ha mai giocato".

23:30

Morata: "Dobbiamo subito lavorare e reagire"

Queste le parole di Morata nel post-partita: "Abbiamo iniziato bene, non era facile contro una grandissima squadra come il Liverpool. Abbiamo subito due gol da calcio piazzato, poi risistemarsi contro di loro era difficile. Bisogna lavorare, lavorare, lavorare: possiamo fare solo questo. Dobbiamo rispettare quello che dicono i tifosi, sono quelli che pagano per vedere le partite. Non è un problema di atteggiamento o tattica, il calcio è così. Dovevamo reagire meglio alle difficoltà, questo lo dobbiamo cambiare subito. Dobbiamo iniziare a lavorare da domani subito. Ci sono tanti giocatori importanti in questa squadra: Theo è un leader, Leao è un leader. Dobbiamo diventare tutti una squadra solida, dobbiamo reagire diversamente alle situazioni. La mia opinione è che dobbiamo rispettare quello che succede ma non dobbiamo farci troppo male. Inter? Dobbiamo cambiare, per forza. Non so come, ma per forza. Spero che la partita di oggi ci serva per capire che contro le grandi squadre bisogna giocare sempre al 100%".

23:25

23:17

Pulisic: "Serve dare una svolta alla stagione"

Queste le parole di Pulisic nel post-partita: "Un altro brutto risultato per noi: servono delle soluzioni, dobbiamo migliorare. In certi momenti abbiamo avuto le energie, ma sembra che non riusciamo a mantenere lo slancio, il ritmo e la palla nella loro metà. È un inizio difficile per noi, non siamo contenti. Derby? Una grande partita, dobbiamo essere pronti a lottare e dare tutto per dare una svolta importante alla stagione".

23:15

