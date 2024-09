Champions League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

ROMA - La Juve travolge il Psv per 3-1, Thiago Motta vive un debutto da sogno e Yildiz fa impazzire i 40mila dello Stadium: la perla del turco è degna del miglior Del Piero. Poi le reti di McKennie e Nico Gonzalez. A tempo scaduto arriva il 3-1 di Saibari. Bella vittoria dell'Aston Villa sullo Young Boys (3-0) nell'altro anticipo del pomeriggio. Goleada del Bayern Monaco contro la Dinamo Zagabria: finisce addirittura 9-2. Tre punti anche per lo Sporting Lisbona vincente per 2-0 con il Lille. Ok il Real Madrid, 3-1 allo Stoccarda. Ko il Milan dopo il gol in apertura di Pulisic: finisce 3-1 per il Liverpool. Di seguito le classifiche e il calendario della Champions League.