Bayern da record con poker di Kane, Ancelotti vince, vola l'Aston Villa

Oltre alle partite di Juventus e Milan, la prima serata della Champions 2024-25 vede le vittorie di Aston Villa, Bayern Monaco, Real Madrid e Sporting Lisbona. È il giorno del ritorno dell' Aston Villa nel torneo europeo più importante dopo 41 anni di attesa, a Berna, con un brillante 3-0 in casa dello Young Boys . La formazione inglese, guidata in panchina da Unai Emery , parte forte andando al riposo già sul 2-0 davanti all'allibito pubblico svizzero: al 27' è il belga Tielemans a sbloccare la sfida con un destro su cross di capitan McGinn, al 38' Jacob Rasmey raddoppia su passaggio di Watkins, dopo un pasticcio di Mohamed Camara, che favorisce il recupero di Rogers. I Villans firmano il tris al 43' con Watkins , ma l'arbitro bulgaro Kabakov annulla per fallo di mano dello stesso autore del gol, grazie alla segnalazione del Var. Al 77' è il nuovo entrato Duran a segnare il terzo gol per gli ospiti, con un perfetto sinistro rasoterra, ma anche stavolta il direttore di gara deve annullare per una scorrettezza di mano: è Amadou Onana a commettere l'irregolarità, pescata dal Var, nell'azione che porta alla segnatura. Alla fine è lo stesso Onana a firmare il 3-0 per l'Aston Villa , all'86', con un destro rasoterra dai 20 metri, che si infila alla base del palo di Van Ballmoos. Questa volta non ci sono scorrettezze: Emery sorride per un ritorno in Champions davvero da incorniciare, nel ricordo di Gary Shaw , protagonista della storica vittoria dell'Aston Villa nella Coppa dei Campioni 1982, scomparso ieri a 63 anni.

Il Real di Ancelotti piega lo Stoccarda

Il Real Madrid, campione in carica, soffre con lo Stoccarda nel primo tempo per poi imporsi 3-1: Courtois è prodigioso in almeno tre occasioni, impedendo ai tedeschi di passare in vantaggio. I Blancos si svegliano dopo una ventina di minuti di sofferenza, ma al 28' lo Stoccarda colpisce la traversa su un tiro di Undav, deviato da un difensore. Ancelotti si arrabbia con i suoi e al 31' è Nübel a essere impegnato da un colpo di testa di Tchouameni. Al 33' il Real chiede il rigore per un atterramento dell'ex romanista Rüdiger: l'arbitro turco Meler consulta l'on field review e dice che è tutto regolare. Si va al riposo sullo 0-0. 22 secondi dopo il ritorno in campo, il Real Madrid, decisamente più aggressivo, sblocca l'incontro: azione in velocità con Rodrygo che, in corsa, serve Mbappé tutto solo, che non ha difficoltà ad appoggiare in rete. Decisivo l'errore, in copertura, di Mittelstädt. Sembra tutto facile per i Blancos, ma lo Stoccarda pareggia al 68': è Undav a colpire di testa da pochi passi, spiazzando Courtois, su assist di Leweling. Ancelotti trema e inserisce al 70' Modric. È proprio il 39enne croato a propiziare il raddoppio del Real Madrid con un calcio d'angolo al bacio per la testa di Rüdiger, che batte Nübel all'83'. Al 95' i Blancos chiudono i giochi in contropiede con Endrick, al primo gol in Champions League.

Bayern show, Dinamo Zagabria distrutto

Il Bayern di Kompany dilaga e vince addirittura 9-2 contro la Dinamo Zagabria: al 9' Musiala va a segno, ma il Var segnala un fuorigioco che invalida tutto. Al 16' il primo gol dei bavaresi nasce in modo rocambolesco: Gnabry segna, ma appare in leggera posizione di fuorigioco, il Var interviene, ma in realtà individua un precedente fallo da rigore su Pavlovic. Tra controlli e proteste passano tre minuti e sul dischetto va Kane, che porta in vantaggio il Bayern, spiazzando il portiere croato Nevistic. Al 33' il raddoppio tedesco con Rapha Guerreiro, a conclusione di un'azione spettacolare: Gnabry mette in mezzo, Musiala fa la sponda di petto e il portoghese colpisce di prima intenzione, con un fendente teso imprendibile per Nevistic. Trascorrono altri 5 minuti e Olise firma il tris del Bayern di testa, su cross di Kimmich seguente a un corner battuto velocemente. L'inizio della ripresa è da incubo per i padroni di casa: tra i pali entra Ulreich al posto di Neuer e la Dinamo segna due reti nello spazio di un minuto. Al 49' Petkovic va in gol su assist acrobatico dell'ex "italiano" Pjaca. Al 50' Ogiwara batte Ulreich, approfittando dello sbilanciamento avversario. La paura per il Bayern dura poco: al 57' Nevistik respinge come può un tiro deviato di Kimmich, Kane è ben appostato e ribadisce in rete per il 4-2 bavarese. Al 59' Kane va di nuovo a segno, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Ci pensa Olise, esordiente stasera in Champions, a siglare il 5-2 al 61', su spettacolare giocata di Musiala, che anticipa il portiere avversario con un tocco elegante a servire il giovane francese. Non è finita perché Kane fa tripletta al 73' su calcio di rigore, concesso per fallo di mano di Misic e poi cala il poker, ancora dagli undici metri, al 78', dopo una scorrettezza di Theophile-Catherine su Davies. Il bomber inglese non aveva mai realizzato una quaterna in Champions League prima di stasera. Il Bayern non si ferma, trovando l'ottavo gol all'85' con un sinistro dal limite di Sané, entrato al posto di Olise, e il definitivo 9-2 al 92' con Goretzka, subentrato poco prima a Rapha Guerreiro. Record storico per il Bayern: mai nessuna squadra aveva segnato 9 reti in una sola partita di Champions League (escludendo i turni preliminari e la vecchia Coppa dei Campioni).

Sporting ok con il Lille

A Lisbona lo Sporting batte 2-0 il Lille con un gol per tempo. I portoghesi chiudono la prima metà di gara in vantaggio grazie alla botta di destro al 38' di Gyökeres, su passaggio di Pote. Una decina di minuti prima Chevalier, portiere dei francesi, aveva negato a Pedro Gonçalves la rete con un'uscita bassa prodigiosa. Al 40' il Lille resta in dieci per l'espulsione per somma di ammonizioni di Gomes. I padroni di casa, in superiorità numerica, controllano senza grandi patemi il match, trovando il 2-0 al 65': il 20enne belga Debast, al debutto in Champions, chiama palla ai 22 metri e fa partire un missile terra-aria che colpisce il palo interno e si infila in rete.

