Champions: il Psg la spunta al 90', vincono Sparta Praga, Celtic e Dortmund

Non solo le italiane. Non solo i pari a reti inviolate del Bologna lo Shakhtar Donetsk e dell'Inter contro il Manchester City. Il mercoledì di Champions League non ha mantenuto le aspettative e i gol sono latatitati per quasi tutta la durata della serata in barba al regolamento che, in caso di arrivo a pari punti, pone proprio nella differenza reti la discriminante per sopravanzare le dirette concorrenti. Il PSG di Luis Enrique l'ha spuntata solo al 90' al Parco dei Principi contro il Giorna. Nel finale Hakimi ha fallito il colpo del ko prima di un clamoroso autogol del portiere Gazzaniga.