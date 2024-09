Brava, Inter! In casa City una prova di grande personalità

L'Inter è partita con il piede giusto nella nuova avventura in Champions League. Il punto d'oro guadagnato in casa del City è scaturito da una prova di grande personalità e consolida la dimensione internazionale dei campioni d'Italia. Il confronto tra le due finaliste della Champions '93 ha visto brillare i nerazzurri soprattutto nel primo tempo e i Citizens nella ripresa. Due autentiche protagoniste del calcio europeo hanno onorato la sfida, giocata a viso aperto dall'una e dall'altra parte e illuminata dalla classe dei suoi protagonisti. Il fatto stesso che al 70' Guardiola abbia sentito il dovere di richiamare i suoi a un cambiamento di ritmo, la dice lunga sulla qualità della prova interista che, a tratti, ha tatticamente intimidito i favoriti della vigilia. Il City, campione d'Inghilterra da quattro stagioni consecutive e per sei volte nelle ultime sette, fila come un treno in Premier: quattro vittorie nelle prime quattro giornate, 12 punti, 11 gol segnati (9 sono di Haaland), 3 subiti. Contro l'Inter, lo schiacciasassi norvegese cercava la rete n.100 in maglia Citizen: non c'è riuscito perché Acerbi ha disputato una gara superba, neutralizzando il bomber dal rendimento pazzesco: 99 gol in 104 partite con il City. L'Inter ha avuto le sue occasioni, la più clamorosa con Darmian, così come Gundogan le sue, trovando però Sommer sempre pronto a dirgli no. Se la prima nella nuova Champions League fungeva anche da prova generale anche in vista del derby, l'Inter può stare serena. Il Milan no.