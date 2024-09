Ex campione Nba tifoso scatenato per Monaco-Barcellona: lo avete riconosciuto?

Ha appena venduto per oltre 13 milioni di euro la sua mega villa, che aveva messo sul mercato nel 2012: in effetti, un prezzo non propriamente accessibile a tutti. Quale miglior modo per festeggiare che godersi una partita della nuova Champions League? E così, Micheal Jordan si è materializzato in tribuna d'onore allo stadio Luigi II: un ospite di lusso del Barcellona, impegnato nella prima giornata della fase campionato contro il Monaco.