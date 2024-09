Champions League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

Gol, spettacolo e tante emozioni nel giovedì della nuova Champions League. L'Atalanta pareggia 0-0 con l'Arsenal ma con il grande rammarico per il calcio di rigore sbagliato da Retegui a inizio secondo tempo. La sorpresa della prima giornata arriva dal Louis II di Montecarlo dove il Monaco piega 2-1 il Barcellona: blaugrana in 10 in avvio per l'espulsione di Eric Garcia e monegaschi che passano in vantaggio con Akliouche. Il Barcellona pareggia con il gol del solito Yamal ma nella ripresa Ilenikhena regala i tre punti ai monegaschi. Vittoria sofferta per l'Atletico Madrid (2-1 sul Lipsia, decisivo l'acuto di Gimenez nel finale) e storico successo del Brest al debutto nell'Europa dei grandi: 2-1 agli austriaci dello Sturm Graz.