Thiago Motta diretta prima di Lipsia-Juve: segui la conferenza stampa LIVE

La Juve è pronta a tornare in campo per la seconda giornata della nuova Champions League. Dopo il successo per 3-1 sul PSV, domani, 2 ottobre, i bianconeri affronteranno il Lipsia alla Red Bull Arena (calcio d'inizio alle 21). A introdurre il match con i tedeschi Thiago Motta e Cambiaso in conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport.