Liverpool-Bologna, Italiano: "Alla squadra ho chiesto soprattutto una cosa"

Il Bologna all'esame Anfield. Dopo lo 0-0 all'esordio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, sta per scoccare l'ora dell'emozionante sfida nel tempio del Liverpool. Vincenzo Italiano ha presentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Per me è la prima volta, così come per ragazzi, a parte De Silvestri, che qui ha vinto qualche anno fa. Vediamo se domani riusciremo a fare una grandissima prestazione per uscire a testa alta. Conosciamo la forza del nostro avversario e la capacità di esaltarsi in casa".