Champions League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

L'Inter batte la Stella Rossa di Belgrado, grazie ai gol di Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro Martinez e Taremi. Primo successo per gli uomini di Simone Inzaghi nella competizione internazionale. Il Milan viene sconfitto 1-0 sul dal Bayer Leverkusen: decisivo il gol di Boniface. Netto successo del Manchester City che sconfigge lo Slovan Bratislava in trasferta 4-0. Vittorie anche per il Brest (4-0 sul campo del Salisburgo), per il Barcellona, che batte nettamente lo Young Boys 5-0 e il Borussia Dortmund, che travolge il Celtic 7-1. L'Arsenal si aggiudica 2-0 la sfida con il Paris Saint Germain, mentre finiscono in parità Psv-Sporting Lisbona e Stoccarda-Sparta Praga.