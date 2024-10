Fonseca contro l'arbitro: "C'era un rigore per il Milan. Perché non è intervenuto il Var?"

Bayer Leverkusen-Milan, Fonseca: "Arbitro contro di noi, in campo di capisce quando è così"

L'alleantore del Milan ha anche parlato del rigore non assegnato per il contatto su Loftus-Cheek: "Per me quello che è strano è che non sia intervenuto il Var. Per me sulla linea è rigore. L'arbitro però non avuto dubbi ad andare contro di noi. Non mi piace parlare degli arbitri, ma in campo sentiamo quando è così". In conclusione su Leao: "Non ha aiutato abbastanza Theo sulla sinistra? E' sempre lo stesso problema, ma penso che abbiamo avuto più problemi sull'altra fascia nel primo tempo. Vero che è difficile fare aiutare Leao a Theo. Loro sono stati forti sugli esterni. In qualche momento dobbiamo aiutare di più i nostri terzini".