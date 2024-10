Liverpool-Bologna ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Liverpool-Bologna, la cronaca

Appuntamento con la storia ad Anfield Road, dove il Bologna di Vincenzo Italiano proverà a giocarsi le sue carte contro una delle favorite alla vittoria finale. Dopo il pareggio a reti bianche con lo Shakhtar Donetsk, gli emiliani sembrano aver ritrovato il miglior Castro e la solidità difensiva necessaria ad affrontare partite di questo livello. Di fronte, però, un Liverpool che non ha certo bisogno di presentazioni, pur essendo reduce da un cambio di guida tecnica che ha segnato la fine dell'era Klopp. Positivo l'impatto di Arne Slot sulla panchina dei Reds, come testimonia l'attuale classifica della Premier League, che vede Salah e compagni in testa, con 15 punti all'attivo dopo le prime sei giornate di campionato. All'esordio in questa Super Champions League, il Liverpool ha rifilato tre reti al Milan di Paulo Fonseca, annullando a San Siro l'iniziale vantaggio rossonero targato Pulisic. Una dimostrazione di forza che non ha lasciato spazio a repliche. Il Bologna è avvisato.