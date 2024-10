Matheus Nunes, prima l’arresto e poi la Champions: cosa è successo

Manchester City, arrestato

Matheus Nunes, centrocampista brasiliano con passaporto portoghese, era stato arrestato lo scorso 8 settembre a Madrid, con l'accusa di aver rubato un cellulare ad un uomo di 58 anni in una discoteca della capitale spagnola. Il tutto per evitare che fosse scattata una foto, senza permesso, all'interno dei bagni del locale notturno "La Riviera". Secondo quanto ripotato dal quotidiano El Mundo, la polizia ha operato l'arresto del 26enne dopo essere stata contattata dal club e aver avuto conferma che il calciatore fosse ancora in possesso del telefono. Ammanettato intorno alle 5.30 del mattino, il ragazzo è stato trasportato immediatamente alla stazione di polizia locale nel quartiere Arganzuela di Madrid, dove è stata raccolta la sua deposizione. Una volta rilasciato, è tornato a disposizione di Guardiola e ieri è sceso in campo dal primo minuto in Slovan Bratislava-Manchester City, giocando 90 minuti e contribuendo al primo successo europeo della formazione inglese.