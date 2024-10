Gianni Morandi emozionato a Liverpool: cosa ha fatto per il suo Bologna

Gianni Morandi è volato a Liverpool per seguire da vicino il suo Bologna impegnato in Champions League . Sui social ha condiviso alcuni momenti pre partita: prima in aereo, poi per le strade della città con un gruppo di amici e tifosi. Sempre con al collo la sciarpa con i colori della sua squadra del cuore, presente il 2 ottobre nella splendida cornice di Anfield. "Siamo nella città dei Beatles, evviva", ha scritto il cantante.

Bologna, Gianni Morandi a Liverpool

Gianni Morandi è arrivato martedì sera a Liverpool con gli amici e mercoledì mattina prima dello stadio si è concesso un giro per i luoghi storici della città. Penny Lane, il cimitero di Strawberry Field e la vicina casa di John Lennon e infine Mathew Street per nuovi scatti social e il museo dei Fab 4. Qui l'incontro con i tifosi del Bologna, tra selfie e canti proprio sulle note di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Via libera poi a un pranzo al pub e poi sugli spalti di Anfield a tifare rossoblù.