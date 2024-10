Atalanta da urlo: Djimsiti, Lookman e Bellanova stendono lo Shakhtar

Bellanova chiude la partita

La ripresa inizia con un cambio per parte. Pasalic sostituisce Djimsiti, costretto ad abbandonare il campo per infortunio, mentre nello Shakhtar, Konoplia entra per Ghram. Dopo due minuti, il neo entrato sfiora il gol del possibile 2-1, con un tiro che si perde a pochi centimenti dal palo. Sul capovolgimento di fronte, l'Atalanta trova il terzo gol: cross di Zappacosta e stacco di testa imperioso di Bellanova, che mette a segno la sua prima rete in Champions League e con la maglia nerazzurra. Gli uomini di Gasperini continuano ad attaccare a testa bassa: passano due minuti e Zappacosta, da posizione ravvicinata, colpisce il palo. Il tecnico nerazzurro inserisce Zaniolo e Retegui per Lookman e De Ketelaere, poi entra anche Cuadrado per Bellanova. L'Atalanta continua a spingere: Samardzic e Zaniolo sfiorano il quarto gol con conclusioni dalla distanza. Nel finale i nerazzurri sembrano gestire il risultato senza troppi problemi, ma a sette minuti dalla fine, Kossounou è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare: secondo infortunio nel reparto difensivo per Gasperini. L'unica nota stonata della sfida.