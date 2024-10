Capello, duro sfogo in diretta contro l'arbitro di Lipsia-Juve: "Come si fa..."

Fabio Capello contro l'arbitro Letexier, assoluto protagonista di Lipsia-Juventus. Tanti gli episodi che hanno caratterizzato la sfida valida per la seconda giornata della Super Champions League, con i bianconeri rimasti in 10 per l'espulsione di Michele Di Gregorio, un rigore non concesso a Vlahovic e un penalty assegnato ai tedeschi dopo un on field review.