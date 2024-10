Vlahovic e la dedica a Toni dopo la doppietta con il Lipsia: il retroscena svelato

Vlahovic: "I gol di oggi? Luca vieni più spesso..."

Siparietto in diretta su Amazon Prime Video, con Dusan Vlahovic e Luca Toni a confronto dopo la doppietta realizzata dall'attaccante serbo in Lipsia-Juve: "Sono contentissimo soprattutto per la squadra, perché abbiamo giocato 90 minuti veramente bene, senza smettere di pressarli anche con uomo in meno. Alla fine eravamo anche stanchi, ma volevamo portare a casa questa vittoria. I due gol? Merito tuo Luca (Toni), devi venire più spesso a vedere le partite, perché mi hai fatto l’in bocca al lupo prima della partita. Loro sono più abituati di noi a queste partite, quindi noi dobbiamo crescere in fretta e abituarci a questi palcoscenici. Pressing alto? Quando recuperiamo palla alti, abbiamo più possibilità di essere subito pericolosi, come successo sul secondo gol. Siamo rientrati subito in partita dopo il 2-1 loro e questo era troppo importante".

Vlahovic: "Esultanza Genoa-Juve? Ho sbagliato"

Intercettato anche dai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Lipsia-Juve, Dusan Vlahovic è tornato sulla sua vena realizzativa in avvio di stagione, tra Serie A e Champions League: "Non mi deprimo se non segno. So quando sbaglio, parlo con la gente che mi sta vicino perché mi dice sempre la verità. L’altro giorno ho sbagliato con la mia esultanza devo ammetterlo, devo cambiare queste cose. Devo fare quello che fanno i giocatori forti. Quando si fanno gol si prende più confidenza con il match. Per fortuna oggi è andata così e spero di continuare così. Il piano partita era pressarli alti. Nel primo tempo non eravamo così convinti, ma dopo aver parlato con Motta nello spogliatoio tornati in campo indemoniati. Sono orgoglioso di come abbiamo reagito. Non ci siamo mai tirati mai indietro. Siamo andati sempre all’attacco. Ringrazio i tifosi che sono venuti e ci seguono anche da casa. Se faccio o gol o non faccio gol è relativo se vinciamo".