Lipsia, il bel gesto con la Juve: i messaggi per Bremer e Nico Gonzalez

In campo è stata battaglia senza esclusione di colpi, ma all'esterno del terreno di gioco va registrata la lezione di sportività consegnata dal Lipsia al calcio italiano. Nonostante il 2-3 finale, che ha premiato la Juventus di Thiago Motta, la società tedesca ha fatto visita ai canali social ufficiali della Vecchia Signora per augurare una pronta guarigione a Bremer e Nico Gonzalez , usciti per infortunio in avvio di partita. Un gesto che non è certo passato inosservato.

Il messaggio del Lipsia dopo gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez

La cultura sportiva del RB Lipsia va ben oltre il risultato del campo. L'immagine di un club modello, che punta anche sui dettagli e sulle piccole cose, per emergere e distinguersi dagli altri. "Guarisci presto!", questo il primo di due messaggi social diffusi dalla società tedesca, al momento della sostituzione di Gleison Bremer, che potrebbe aver riportato un serio infortunio al ginocchio sinistro. Si teme la rottura del legamento crociato anteriore. Poco dopo, è toccato a Nico Gonzalez, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al flessore della coscia destra. "Speriamo non sia nulla di grave, guarisci presto!", ha scritto il Lipsia su X, rispondendo ad un post della Juve. Un qualcosa a cui non si è particolarmente abituati. Peraltro, all'ingresso dei giocatori di Motta per il riscaldamento pre gara, il club tedesco ha omaggiato gli avversari facendo risuonare le note dell'inno della Juventus in tutto lo stadio, in segno di ospitalità.