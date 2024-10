Alisson elogia il Bologna: "Squadra forte, noi fortunati ad avere Salah"

La prestazione del Bologna di Vincenzo Italiano ad Anfield Road non è passata inosservata, in Italia e in Europa. Nonostante il ko, infatti, gli emiliani hanno dimostrato di poter calcare certi palcoscenici, pur avendo di fronte un Liverpool che ha raccolto il bottino pieno grazie alle straordinarie qualità di Momo Salah , autore di un assist e un gol meraviglioso. Nel dopo gara, anche Alisson Becker si è congratulato con la formazione rossoblù, uscita a testa altissima da uno dei templi del calcio.

Alisson: "Bologna aggressivo e forte, fortunati ad avere Salah"

Bologna bello e sfortunato ad Anfield, dove il Liverpool trionfa con il punteggio di 2-0, ma tremando dinanzi ai colpi di Ndoye e le incursioni di Urbanski, che ha messo a dura prova i riflessi di Alisson Becker. Proprio l'estremo difensore dei Reds, al termine dei 90 minuti, ha analizzato ai microfoni di TNT Sports il match valido per la seconda giornata di Champions League: "Una partita fantastica e un avversario davvero difficile. Loro sono aggressivi, una squadra forte. Siamo stati bravi a gestire il loro gioco e a segnare abbastanza per vincere la partita, difendendo bene per mantenere il clean sheet. Salah? È un giocatore che ci aiuta molto, a volte sembra che non sia in partita ma all'improvviso con un tocco perfetto mette la palla nell'angolo alto. Questa è la sua qualità e anche la sua forza - ha sottolineato l'ex Roma -. Siamo fortunati ad averlo, ma dobbiamo sempre sottolineare il duro lavoro che la squadra ha fatto e che ha ancora molto da migliorare, ma abbastanza da vincere la partita".