Thiago Motta diretta prima di Juve-Stoccarda: segui la conferenza LIVE

13:15

13:00

12:50

12:48

12:40

Nico Gonzalez e Koopmeiners non saranno disponibili per la sfida con lo Stoccarda. L'argentino dovrebbe saltare anche il big match con l'Inter di Simone Inzaghi, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18, mentre il centrocampista olandese potrebbe stringere i denti e guadagnarsi almeno una convocazione, nonostante la frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Domani, per il terzo impegno di Champions, Motta dovrà rinunciare anche ai lungodegenti Bremer e Milik.

12:35

Motta senza lo squalificato Di Gregorio, gioca Perin

Infermeria piena, ma non solo. Contro lo Stoccarda, mancherà anche lo squalificato Di Gregorio. Il portiere bianconero deve scontare un turno di stop per l'espulsione incassata nel secondo tempo di Lipsia-Juve. Spazio a Mattia Perin, che ha ben figurato in Germania e finora ha già giocato contro Genoa ed Empoli in campionato. Due clean sheet per lui.

12:30

Thiago Motta ritrova Conceiçao e McKennie

In vista della sfida con lo Stoccarda, valida per la terza giornata della League Phase di questa Super Champions, Thiago Motta recupera Sergio Conceiçao e Weston McKennie. Al rientro dalla sosta per le nazionali, il fantasista portoghese ha scontato un turno di squalifica contro la Lazio, mentre il centrocampista statunitense è rientrato in gruppo nella mattinata odierna dopo aver smaltito un affaticamento muscolare.

Continassa