Milan, Fonseca: "Con il Brugge non è decisiva". E poi anticipa la formazione

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Brugge, Paulo Fonseca ha parlato della situazione che stanno vivendo i rossoneri in Champions League: "Abbiamo giocato le prime due partite contro due squadre tra le migliori in Europa, ma con il Leverkusen nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita. Vogliamo continuare a crescere, il Brugge gioca bene ma noi dobbiamo vincere se vogliamo continuare in questa competizione. Non è decisiva, ma è importante e dobbiamo vincere":