Atalanta, Gasperini: "Con il Celtic la componente agonistica sarà nei limiti"

"Mi auguro possa essere una partita di calcio. Ma ci sarà una componente agonista nei limiti del regolamento. Comunque, credo che sarà una partita aperta. Il Celtic è abituato a giocare per vincere". Così è intervenuto in conferenza stampa Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Celtic, in programma mercoledì 23 ottobre alle 18:45. L'allenatore dell'Atalanta ha quindi parlato del momento della sua squadra: "In campionato le ultime due vittorie hanno migliorato la classifica, ma la Champions League è un'altra competizione: i punti cominciano a essere più pesanti, ma abbiamo l'opportunità di poter consolidare quanto fatto".