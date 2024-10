Milan-Bruges, diretta Champions League: segui la sfida di oggi LIVE

Il Milan è già a un bivio decisivo. Dopo due ko consecutivi contro Liverpool e Bayer Leverkusen la squadra di Fonseca non può più sbagliare in Champions. Per l'occasione il tecnico rossonero schiererà tutti i big dal primo minuto a San Siro, a partire da Leao: la sua esclusione a Udine aveva fatto molto rumore. Segui la sfida con noi in tempo reale.