Inter, Inzaghi non si fida dello Young Boys: "Sono in ripresa"

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter, match valido per la terza giornata di Champions League: "Non penseremo sicuramente alla partita con la Juventus. Noi ragioniamo partita per partita. Sappiamo che lo Young Boys quest'anno ha avuto qualche problema in avvio, ma domenica ha vinto contro il Lucerna. Sono una squadra fisica, che fa le coppe da tanti anni: bisogna fare attenzione".