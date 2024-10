Camarda, debutto da record a 16 anni in Champions e gol annullato: la mamma in lacrime

MILANO - Il boato di San Siro a sancire il nuovo record di precocità per Francesco Camarda , grande speranza del calcio italiano. L'attaccante del Milan, entrato al posto di Morata al 75' del match vinto 3-1 sul Bruges, è diventato il più giovane calciatore italiano a giocare in Champions League: all'età di 16 anni e 226 giorni , Camarda (che è nato il 10 marzo 2008 ) batte il precedente primato, che era di Moise Kean , esordiente a 16 anni e 267 giorni con la Juventus nel 2016. Ad applaudirlo, sugli spalti dello Stadio Meazza, i genitori, commossi per il nuovo record: Camarda è infatti anche il più giovane calciatore ad aver mai giocato in Serie A ( 15 anni e 260 giorni quando ha debuttato il 25 novembre 2023 contro la Fiorentina).

Camarda: "È il giorno più bello della mia vita"

Poco dopo il suo ingresso in campo, all'88', il talentino del Milan è andato in gol di testa, ma l'arbitro tedesco Zwayer ha annullato per un leggero fuorigioco, su segnalazione del Var. La mamma, in tribuna, è stata sorpresa dalle telecamere in lacrime, tra commozione e disperazione per l'ennesima impresa sfiorata. Camarda poi ha parlato a Sky: "Il record mi dà molto orgoglio, sono sincero. E mi spinge a dare di più per migliorarmi e far sì che accadano più spesso notti come questa. Il gol? È stata l'emozione più bella della mia vita, poi il VAR mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso. Voglio fare di più. È il giorno più bello della mia vita sportiva, non trovo parole per raccontarlo.Sono notti che si sognano fin da bambino. Si immaginano dentro la propria testa e quando si gioca al parchetto. Do il massimo anche per il Milan Futuro e la Youth League".