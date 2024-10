Giuntoli: "A gennaio la Juve compra". E su Conceicao...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Giuntoli ha parlato del rinnovo di Perin e non solo: " Stiamo parlando, speriamo di chiudere a breve e fargli due anni in più perché è un ragazzo che sta dimostrando un grande attaccamento alla maglia, è un grande professionista e credo se lo meriti"

Juve, Giuntoli: "A gennaio dovremo fare qualcosa dietro"

Il direttore sportivo ha poi parlato di mercato: "Per Conceicao siamo abbastanza d'accordo nel proseguire insieme, poi ovviamente dovremo aspettare i tempi necessari. Per quanto riguarda gennaio sappiamo che probabilmente dietro dovremo fare qualcosa. Aspettiamo l'occasione giusta per poter intervenire".