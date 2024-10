Thiago Motta: "Juve, sconfitta meritata. Ora dobbiamo digerirla presto". Rivivi la diretta

00:00

Champions League, la classifica

23:47

Perin: "La Juve per me non è mai stata una scelta di comodo"

"Io so che nella vita e nei lavori ci sono delle categorie e tanti pensano che io abbia scelto la Juve per comodo ma è il contrario. Restare in equilibrio quando si gioca poco è complicato: purtroppo non riesco a godermi questa serata perché è arrivata una sconfitta. Ora dobbiamo metabolizzare questa partita e pensare alla prossima sfida contro l'Inter".

23:46

Perin: "Trasformeremo questa sconfitta in una lezione"

Perin a Sky: "Mi dispiace tantissimo, stasera lo Stoccarda ci ha messo in difficoltà. Sono un'ottima squadra e io sono convinto che questa sconfitta ci servirà da lezione per farci crescere, non ho mai visto nessuno vincere senza avere prima dei fallimenti. Sono sicuro che riusciremo a trasformare questa sconfitta in lezione. Eravamo un po' sottotono, non avevamo l'energia che serviva per uscire dal momento di difficoltà e non siamo riusciti a risolvere i problemi che si palesavano".

23:40

Thiago Motta spiega la sostituzioni

"Su Conceicao ho messo Weah per giocare insieme a Cambiaso. Per Vlahovic ho messo Yildiz a giocare al suo posto".

23:35

Thiago Motta sul recupero di Koopmeiners

Thiago Motta in conferenza: "Koopmeiners può recuperare? Non lo so. Non possiamo parlare di mancanza dopo una partita così. Noi non vogliamo trovare scuse. Abbiamo sofferto e hanno meritato di vincere".

23:26

Fagioli: "Oggi eravamo messi male a centrocampo

"Lo Stoccarda occupava bene la parte centrale del campo e siamo andati in confusione nel primo tempo quando non trovavamo i passaggi tra le linee. Perdevamo delle palle facili e loro l'hanno tenuta bene, tenendoci davanti alla nostra area. Logico che abbiamo tutti caratteristiche diverse a centrocampo, dobbiamo essere in grado di dare il meglio in campo. Oggi eravamo un po' messi male e abbiamo fatto fatica".

23:23

Fagioli: "La prima sconfitta stagionale fa male"

Fagioli a Sky: "Loro sono partiti forti all'inizio, hanno tenuto di più la palla e meglio. Noi potevamo far meglio il primo tempo e nell'approcio al secondo. Poi ci sono stati episodi che hanno condizionato la partita, però dobbiamo lavorare per far meglio. Non deve esserci nessun contraccolpo, giovedì torniamo ad allenarci con la testa al big match con l'Inter e pensare solo a quello. Fa male perché è la prima sconfitta stagione, dobbiamo analizzarla.capire gli errori e dare il meglio contro l'Inter".

23:19

Thiago Motta: "Ora testa all'Inter, dobbiamo digerire la sconfitta"

"Pochi attaccanti? Tutto quello che vediamo è condiviso con la società. Nella fase offensiva dobbiamo fare meglio per competere, però va fatta un'analisi più completa. Dobbiamo fare meglio anche la fase difensiva perché quando recuperi la palla non sei nelle condizioni di attaccare. Abbiamo difficoltà nella costruzione dal basso. Dobbiamo migliorare tantissimo. Oggi spesso abbiamo sofferto senza possesso, delle volte in ripartenza abbiamo creato qualcosa. Dominare il gioco per costruire azioni? Fatto poco ed è responsabilità mia. Ora abbiamo una grande sfida contro l'Inter, dobbiamo digerire la sconfitta e continuare a migliorare dove possiamo".

23:17

Thiago Motta: "Possiamo alzare il livello"

"Non penso che in Italia andiamo piano. Troppe interruzioni in Italia? Non è il momento di fare questa analisi. Sicuramente oggi in questa partita abbiamo sofferto il loro ritmo e il loro gioco. Abbiamo fatto fatica a imporci. Le tante cose da analizzare sul calcio italiano e internazionale... Tanto ritmo, squadre che voglio avere la palla, tanto ritmo e poco ritmo. Questo è il livello, e noi possiamo alzarlo in Europa per competere".

23:15

Thiago: "Oggi abbiamo sofferto"

"Non siamo riusciti a toglierli il controllo del gioco. Nel primo tempi uscivano dalla nostra pressione con il centrale di destra, quando hanno il controllo ti mettono in difficoltà. Una squadra difficile da affrontre e oggi abbiamo sofferto"

23:14

Thiago Motta: "Lo Stoccarda ha meritato"

Thiago Motta a Sky: "Hanno meritato dal primo minuto sono stati meglio di noi. Accettarla, migliorare, recuperare e digerire la sconfitta il più presto possibile. Poi in piedi per affrontare una grande partita contro l'Inter".

23:10

Danilo, intervento a gamba alta: rigore con il Var e secondo giallo

Il difensore è stato espulso (doppia ammonizione) dall'arbitro dopo una on field review per un fallo su un avversario in area di rigore, lasciando la squadra in dieci nell'ultimo quarto d'ora di gioco (recupero compreso).