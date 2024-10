Champions League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

ROMA - Il Milan muove la sua classifica Champions League. La squadra di Fonseca centra contro il Bruges la prima vittoria: 3-1 grazie al gol di Pulisic e alla doppietta di Reijnders. Cadono invece Juve e Bologna. I bianconeri, in casa, perdono 1-0 con lo Stoccarda (gol al minuto 92’ di Toure). I rossoblù invece, ko a Villa Park contro l’Aston Villa. Le altre partite: vittoria del Monaco per 5-1 con la Stella Rossa. All’Arsenal basta un gol per battere lo Shakhtar. Vittoria del Girona: 2-0 allo Slovan Bratislava. Real Madrid sotto 0-2 al Bernabeu con il Borussia Dortmund. Poi finisce 5-2 con super tripletta di Vinicius. 1-1 del Psg con il PSV Eindhoven. Lo Sporting Lisbona vince 2-0 con lo Sturm Graz.