Bologna, non è ancora tutto perduto

Quando una squadra di Italiano segnerà alla prima occasione buona, suoneranno tutte le campane del Paese. Dopo 7 minuti, palla fantastica di Ndoye per Dallinga, respinta di Martinez. Magari non sarebbe stata la svolta, però avrebbe quanto meno investito l’Aston Villa di nuove e più pesanti responsabilità. Ma questo è il destino di Italiano, a Bologna come a Firenze. Una volta perso Vlahovic (che nel girone d’andata con Vincenzo segnò 17 gol prima di passare alla Juve), non ha più incrociato un cannoniere di razza e così l’attimo buono scappa sempre via alle sue squadre . Anche al Villa Park, come ad Anfield Road, il Bologna ha giocato per quasi un’ora una partita di personalità. Ha subìto la pressione degli inglesi, però si è difeso a denti stretti, ha tenuto il campo e per un tempo anche il risultato.

Bologna, buon primo tempo

Che ci fosse da soffrire era scritto già alla vigilia. In quello stadio ha perso il Bayern Monaco, la squadra di casa è terza in Premier League e prima, a punteggio pieno, in Champions. Ma il Bologna nel primo tempo ha messo il coraggio, l’attenzione e la concentrazione che spesso (troppo spesso) disperde in campionato. Tecnicamente non era all’altezza dei suoi avversari, però era così dentro la partita che alla prima occasione di Dallinga se ne sono aggiunte altre due. Qualcuna in più da parte inglese, soprattutto quella di Rogers (prodezza di Skorupski), ma non c’è stata una superiorità evidente come molti si aspettavano. Se l’Aston Villa davanti aveva bocche da fuoco, il Bologna dietro aveva un muro d’acciaio. Emery e Italiano sono due allenatori che non si fanno fregare facilmente, gli inglesi erano organizzati bene, così come gli italiani.

La Champions era un'occasione

Per vincere questa partita alla squadra di casa c’è voluta una punizione beffarda del capitano McGinn, ma c’è voluto soprattutto un gesto che non fa onore agli inglesi. La punizione è nata per un fallo di Freuler (che nell’occasione ha preso pure il giallo) per interrompere un’azione dell’Aston Villa con Fabbian a terra, che urlava, centrato al ginocchio dopo un contrasto. Fino a quel momento, sia il Bologna che gli inglesi avevano messo la palla fuori quando un giocatore era a terra, invece l’Aston Villa ha continuato ed è arrivata la punizione. Eppure fair-play è una parola inglese... E’ finita lì la partita del Bologna. Si è svuotato, ha perso energia, fiducia e concentrazione e perfino Lucumi si è fatto anticipare dal suo compagno di nazionale Duran sul gol del 2-0. Nel finale si è rialzato, ha colpito anche un palo, ma ormai la partita era andata. La realtà è che volontà, cuore, carattere e organizzazione non possono bastare ai livelli della Champions. Questo Bologna, tecnicamente impoverito rispetto al campionato scorso, più di questo non può fare, non può dare. La Champions era un’occasione di crescita e invece adesso rischia di trasformarsi in un impiccio per il campionato. Il calendario bolognese mette in fila Monaco (che ne ha fatti 5 alla Stella Rossa), Lilla e poi la trasferta a Lisbona col Benfica. Non tutto è perso, ma ci vorrebbero i giocatori dell’anno scorso.