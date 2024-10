Atalanta-Celtic ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Atalanta-Celtic, l'orario

Atalanta-Celtic andrà in scena oggi, mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.45 al "Gewiss Stadium" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Celtic in diretta tv

Atalanta-Celtic sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky Sport, che ha acquisito i diritti televisivi della UEFA Champions League per il prossimo triennio.

Dove vedere Atalanta-Celtic in streaming

Atalanta-Celtic sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. G.P. Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kolasinac, Godfrey, Del Lungo, Ruggeri, Palestra, Manzoni, Cuadrado, Samardzic, Zaniolo, V. Vlahovic.

Squalificati -. Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Toloi, Brescianini, Kossounou. Diffidati -.

La probabile formazione di Rodgers

CELTIC (3-5-1-1): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales; Alex Valle, Engels, McGregor, Hatate, Kuhn; Furuhashi; Maeda. All. B. Rodgers.

A dispsizione: Bain, Sinisalo, Bernardo, Idah, Mccowan, Nawrocki, Palma, Ralston, Welsh, Yang Hyun-Jun.

Squalificati -. Indisponibili: Taylor, Carter-Vickers. Diffidati -.

Atalanta-Celtic, la cronaca

Messa alle spalle la vittoria di Venezia, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta a rituffarsi in Champions League per centrare il secondo successo consecutivo e difendere la propria imbattibilità in Europa. Due clean sheet e quattro punti messi a referto finora, fermando l'Arsenal di Mikel Arteta (con tanti rimpianti) e battendo a domicilio lo Shakhtar Donetsk con un secco 0-3. Un ruolino di marcia invidiabile per una squadra sempre più abituata a giocare questo tipo di competizioni. La sfida con gli scozzesi del Celtic, però, rappresenta un'autentica prova di maturità per Retegui e compagni, chiamati a gestire anche le loro energie psico-fisiche per affrontare al meglio questo secondo tour de force stagionale. I biancoverdi, dal canto loro, sono in testa al campionato nazionale, in coabitazione con l'Aberdeen, ma in Champions sono reduci dal sonoro 7-1 incassato a Dortmund contro la Borussia. Non il miglior biglietto da visita in vista di una gara così complicata.