Atalanta, vano assalto al bus Celtic. Gasp, ma perché hai tolto Retegui dopo 58'?

Atalanta, cincue palle gol e una traversa

Eppure, la Dea ci ha provato e riprovato: oltre il 60% di possesso palla, cinque nitide occasioni da gol, la traversa di Pasalic, il migliore in campo campo con Zappacosta. Niente da fare. Alla fine, il Celtic è riuscito a non perdere ed è tornato a Glasgow felice e contento. Ai punti avrebbe vinto l'Atalanta, però il calcio non è la boxe e, soprattutto, quando domini in lungo e in largo partite come questa senza riuscire a passare, è meglio pareggiare che magari subire una sconfitta in extremis. Scesa in campo con tre vittorie di fila alle spalle (Shakhtar, Genoa, Venezia), la squadra di Gasperini ha subito comandato il gioco; Pasalic ha colpito la traversa; poi ci ha riprovato e Schmeichel ha risposto da par suo; quindi l'occasione è capitata a Zappacosta che non l'ha sfruttata; lo stesso dicasi per Retegui e, di nuovo Pasalic ha tentato, ma senza successo.

Perché la sostituzione di Retegui?

La ripresa è cominciata con lo stesso canovaccio e quando sembrava che l'Atalanta potesse passare, al minuto 58 Gasperini ha inopinatamente richiamato Retegui, sostituito con Bellanova a favore di Samardzic e De Ketelaere: il serbo non ha inciso, il belga ha giocato bene, né l'uno né l'altro sono riusciti a sfondare il bus piazzato dal Celtic davanti alla difesa. Se Retegui fosse rimasto in campo le cose sarebbero andate diversamente? Nessuno può dirlo. Si può dire, invece, che, tolto il capocannoniere del campionato (8 gol in 8 partite, che diventano 10 in 11 gare, contando anche le due reti con la Nazionale), all'Atalanta è venuto a mancare il punto di riferimento al centro dell'attacco e agli scozzesi non è parso vero infittire ulteriormente le maglie della retroguardia, rendendole imperforabili. Tant'è. Il punto è comunque prezioso per i bergamaschi: con una vittoria, 2 pareggi, zero gol subiti, sono in piena bagarre playoff e guardano alla zona qualificazione diretta che, vista la classifica del girone, non è un traguardo fuori portata. Il gran ballo europeo continua.