Capello, lapsus in diretta tv: "Inter? Meglio il San Gallo". Boban gli risponde così

Un divertente siparietto è andato in scena nella serata di mercoledì di Champions negli studi di Sky Sport. In studio si parlava del successo di misura dell'Inter contro lo Young Boys , una partita che gli uomini di Inzaghi sono riusciti a portare a casa con enorme fatica.

Il siparietto in studio tra Boban e Capello

Fabio Capello, sollecitato da Federica Masolin prende la parola per commentare la vittoria nerazzurra ma si lascia andare ad un lapsus che scatena le risate in studio: "Vi dico la verità, per settanta minuti ha fatto meglio il San Gallo dell'Inter". Boban lo corregge subito: "Lo Young Boys, mister, non il San Gallo". A quel punto Capello scoppia a ridere: "Giusto, lo Young Boys. Ma perché ho detto San Gallo?". La replica di Boban è da applausi: "Perché ci gioca domani la Fiorentina. Col San Gallo ci giocavamo noi con il Milan trent'anni fa, mister", ha detto il commentatore tra le risate generali, anche quelle di Costacurta, altro ex storico del grande Milan.