Atletico Madrid, reclamo alla Uefa: nel mirino l’arbitro Guida

MADRID - Simeone è ancora una furia. Il Lille ha messo ko l’Atletico Madrid per 3-1, ma in Spagna si parla solo di un episodio arbitrale . L’arbitro italiano Guida (al Var Pairetto) ha concesso infatti un rigore molto discutibile che ha permesso ai francesi di raddoppiare con David, autore anche del gol che ha chiuso i conti a 1' dalla fine. “Non era rigore, non si sa cosa abbia visto. Non faranno nulla né all’arbitro né al Var. Spero si trovi qualcosa per dire che si è trattato di reato penale!”, ha tuonato il Cholo a fine partita.

La decisione dell’Atletico Madrid dopo il rigore con il Lille

A Madrid restano increduli da quanto accaduto perché nessuno ha saputo spiegare cosa sia stato fischiato in quell’azione. Da qui la decisone del club di sporgere denuncia alla Uefa. Secondo quanto riporta As, l’intento sarebbe quello di provare a fare chiarezza su quanto accaduto in quel momento, che alla fine, è stato decisivo per la partita. Il risultato ovviamente non cambierà, ma i Colchoneros vogliono chiarezza. In Spagna, ad esempio, la Federazione pubblica gli audio dei dialoghi tra arbitro e sala Var.