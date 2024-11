Ancelotti: "Real-Milan è il derby d'Europa, per me è speciale"

Non solo in conferenza stampa. Carlo Ancelotti è stato intervistato anche dalla Rai. Ai microfoni di 90° minuto ha dichiarato: " Real Madrid-Milan può essere considerato il derby d’Europa ? Sì, per quello che è successo nella storia soprattutto in Coppa dei Campioni . Sono le due squadre più titolate, due club che sono molto legati a questa competizione. Ovviamente sono emozionato. Sono le due squadre che hanno marcato la mia carriera. Il Milan anche da giocatore. Per me è una partita molto particolare, molto speciale. L’emozione di tutte le partite con qualcosa in più".

Ancelotti: "Il Milan non è riuscito a tirari fuori tutto il suo potenziale"

Ancelotti ha poi aggiunto: "Non abbiamo raggiunto il nostro miglior livello, abbiamo fatto partite buone, altre meno. Dobbiamo trovare continuità. Poco a poco arriveremo al meglio. Il Milan non è riuscito ancora a tirar fuori tutto il potenziale che ha. Ha giocatori di ottima qualità, potenzialità e livello. È abbastanza normale quando arriva un nuovo allenatore, che vuole mettere nuove idee. Ci mette un po’ più di tempo a trovare la collocazione adatta per tutti. Leao? Dobbiamo pensare ad affrontare il Milan, che è una squadra che ha qualità importanti. Che giochi uno o l’altro non è un problema mio. Per fortuna".

Ancelotti oltre Real Madrid-Milan

Infine, il tecnico dei Blancos ha ammesso: "Non ricordo la prima volta che ho affrontato il Milan da giocatore? Quella con gol di Stanic? Fu una vittoria che arrivò in un periodo non positivo e ci permise di lanciarci. Il giocatore più forte che ho allenato tra Real Madrid e Milan? Dura. Ho avuto la fortuna di allenarne tanti. Una top undici? Buffon, Cech, Neuer, Casillas. Per me è impossibile. Puoi fermarti subito perché è impossibile. Per gli attaccanti? Benzema, Ronaldo, Ronaldinho, Inzaghi. Come potrei scegliere? Dai, è impossibile".