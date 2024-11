Thiago Motta prima di Lilla-Juve:"Vlahovic sta bene, abbiamo bisogno di tutti. Credo nella mia filosofia", rivivi la diretta

Dopo il successo in campionato al Bluenergy Stadium contro l'Udinese (2-0), la Juve è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di Champions League : domani, 5 novembre, appuntamento alle 21 allo stadio Pierre Mauroy contro il Lilla . Leggi tutte le dichiarazioni in tv e conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della partita: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

19:10

Motta, il bilancio contro il Lille

Da allenatore non l'ha mai affrontato, ma Thiago Motta da giocatore ha giocato ben 12 volte contro il Lilla: nove vittorie in totale, due pareggi e una sola sconfitta arrivata nel 2012 contro Hazard e Payet.

18:55

Minuto di silenzio prima di Lilla-Juve

Le Uefa ha comunicato che verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi di Champions, Europa e Conference League per ricordare le vittime dell'alluvione a Valencia: la nota ufficiale.

18:40

Juve, quei segnali che sanno di futuro

Il gol di Savona, la prestazione di Thuram e la regia di Locatelli: il futuro della Juve messo in mostra a Udine. Leggi il commento di Alberto Polverosi.

18:25

Terminata la conferenza

Termina così la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della sfida tra la sua Juventus e il Lilla.

18:24

Motta su Thuram e Weah

A Motta è stato chiesto poi dei due figli d'arte in squadra: "Io alleno Khephren Thuram e Timothy Weah e sono felice per l’attitudine che hanno tutti i giorni in campo. L’aspetto più importante nella vita e nello sport è l’attitudine che hanno nell’affrontare il lavoro dalla mattina alla sera. Fanno le cose di cui hanno bisogno per trovarsi a livello individuale e collettivo. Siamo contenti di avere questi due giocatori forti che possono diventare ancora più forti".

18:22

Motta: "Attitudine della squadra impeccabile"

Motta prosegue: "Siamo una squadra giovane, può mancare qualcosa ma puoi avere qualcos’altro. Questa squadra ha grande atteggiamento, attitudine impeccabile. I nostri allenamenti sono in sala video anche, parlando con loro in gruppo, per aggiustare qualcosa in vista della partita di domani. Anche oggi abbiamo tempo per aggiustare i dettagli in vista di domani sera, ma siamo pronti".

18:20

"Nessuna favorita per domani"

"Non ci sono favorite nel calcio oggi. È un’ottima partita, è un bello stadio. Le tre squadre faranno il massimo, il Lilla, gli arbitri e la Juventus. Non interessa a nessuno dire chi è favorito ora, dobbiamo rimanere concentrati".

18:19

"Rispetto per il Lilla, ma stiamo bene anche noi"

Thiago Motta ha parlato della vittoria del Lilla all'esordio in questa Champions League contro il Real Madrid e su cosa ha imparato da quella partita: "Si impara sempre e si migliora sempre. Tutte le partite hanno la loro storia. Domani dobbiamo scendere in campo determinati per fare una grande prestazione. Dobbiamo farlo per arrivare dove vogliamo dopo la partita. Sempre con rispetto contro un avversario in fiducia, ma stiamo bene anche noi".

18:17

"Noi vogliamo vincere sempre"

"Tutte le partite sono importanti, anche in ritiro. Noi come Juventus vogliamo vincere sempre. La cosa più importante è ancora dare qualcosa in più, per migliorarci e arrivare ad affrontare il Lilla domani. Tutto il lavoro fatto per arrivare in condizioni ottimali per affrontare il Lilla e mettere in pratica il nostro calcio per arrivare dove vogliamo".

18:15

Thiago Motta in conferenza

Thiago Motta ha risposto sui rischi di cambiare la formazione: "Può essere di sì, può essere no. Io non la vedo così. Implica tanto lavoro guardare le condizioni della squadra. Ognuno ha la sua filosofia, tutte sono rispettabili. Io credo nel 200% nella mia. Tutte le decisioni, finché sarò qui, verranno prese in base al lavoro settimanale, per un contesto collettivo per la prossima partita".

18:13

"Genesio? Non mi sorprende il suo percorso"

Thiago Motta su Genesio: "Non sono impressionato del suo percorso, ha fatto un ottimo lavoro fin dall'inizio proponendo un'idea precisa di calcio con una difesa molto solida. Lo conosco e conosco il suo livello. Gli faccio le congratulazioni per quello che ha fatto finora. Dobbiamo essere concentrati per fare il risultato".

18:11

Thiago Motta su Douglas Luiz e Vlahovic

Inizia Thiago Motta: "Douglas Luiz? Uno in più nella squadra che potrà aiutare, che sia dall'inizio o in corso. Siamo molto contenti di averlo. Grande rispetto per l'allenatore del Lilla e per tutti i suoi giocatori. Vlahovic sta bene e sta lavorando bene dall'inizio della stagione. deve continuare a dare qualcosa in più per aiutare la squadra come ha fatto fino a oggi. Abbiamo fiducia in lui e negli altri per fare una grande prestazione".

18:09

"Weah è contento di tornare a casa"

"Conosco abbastanza bene la squadra, ho giocato 5 anni in Ligue 1. Ho giocato parecchio in questo stadio molto bello. Weah è molto contento di tornare a casa".

18:08

Thuram: "Non sono l'erede di Pogba"

"Il Lilla è in fiducia e li rispettiamo molto come tutte le squadre. Domani daremo tutto per fare una grande partita. Pogba? No non sono il suo erere. Non ci sono due Pogba. Lui è un grande giocatore e l'ha fatto sempre vedere".

18:07

Le parole di Thuram

Thuram continua: "Il Lilla vuole molto il possesso palla e andare avanti. Sono sorpreso perchè in Champions hanno vinto contro due grandi squadre. Il Lilla ha giocatori forti e possono fare benissimo queste cose. Io diverso? Abbiamo tutti qualità differenti. Io porto molto di più la palla e vado in avanti".

18:04

Inizia la conferenza

Inizia la conferenza stampa di Motta e Thuram. Inizia il francese: "Sono una buonissima squadra, che ha giocatori importanti e un ottimo allenatore. Hanno un ottimo gioco ma siamo preparati ed è la cosa più importante".

17:55

Thuram: "Dopo Udine mi hanno scritto papà Lilian e Marcus"

Thuram a Sky Sport: "A Udine bella prestazione di tutta la squadra. Mancato poco al primo gol con la Juve, ma l'importante è stata la vittoria. Dopo il mezzo gol mi hanno scritto sia papà Lilian che Marcus. Tutte le partite sono diverse: il Lilla gioca molto bene e sono in fiducia. Dobbiamo essere forti come squadre per vincere domani".

17:50

Lilla-Juve, i convocati di Thiago Motta: tornano Douglas Luiz e Di Gregorio

I bianconeri ritrovano il centrocampista brasiliano, mentre l'ex portiere del Monza ha scontato il turno di squalifica. Tre gli assenti: ecco chi sono.

17:45

Le parole di Motta

Prima della conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato a Sky Sport: "Come semrpe grande rispetto per le nostre avversarie. Importante è la nostra continuità, giocare e migliorare la prestazione ogni giorno. Contro l'Udinese ho visto tutta la squadra bene in campo. Koopmeiners è un giocatore molto importante per noi. Bella vittoria a Udine ma rimane nel passato. Dobbiamo continuare su questa strada. Quella di domani sarà una bella partita, il Lilla è una bella squadra. Vlahovic? Abbiamo bisogno di tutti, sia lui che gli altri. Siamo concentrati a fare una grande partita. Per domani mancheranno solo Milik, Bremer e Nico Gonzalez, gli altri sono recuperati ed è importante avere il gruppo insieme per affrontare le partite nel modo giusto. Ora la cosa più importante siamo noi".

17:30

Lilla, Genesio avverte la Juve: "Abbiamo già fatto due imprese..."

L'allenatore del club francese ha presentato la gara valida per la quarta giornata di Champions League: cosa ha detto.

17:15

Juve, Douglas Luiz torna in gruppo: verso la convocazione per il Lille

Il centrocampista bianconero si è allenato con i compagni alla vigilia del match di Champions League: i dettagli.

17:00

Champions League, la classifica

Champions League, la classifica dopo tre giornate. CONSULTA LA CLASSIFICA

Lilla