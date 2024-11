Lilla-Juve, i convocati di Thiago Motta: tornano Douglas Luiz e Di Gregorio

Trasferta francese per la Juventus di Thiago Motta, impegnata domani in Champions League alle ore 21, contro il Lilla di Bruno Genesio. Prima della partenza, il club bianconero ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la quarta sfida della League Phase: si rivede Douglas Luiz, che ha smaltito il suo problema muscolare, mentre torna dalla squalifica Michele Di Gregorio. Mancheranno i lungodegenti Bremer, Milik e Nico Gonzalez.