Inzaghi e la frase sulla Premier prima di Inter-Arsenal: tifosi preoccupati

Dopo la vittoria in campionato contro il Venezia , l' Inter torna in campo in Champions League , lo farà a San Siro , contro l' Arsenal di Arteta. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la partita contro i Gunners. In particolare, a colpire è stata una dichiarazione sul suo futuro.

"Sul futuro non ho certezze"

Simone Inzaghi ha parlato del suo futuro, soprattutto riguardo la Premier League: "Il calcio inglese è molto affascinante, piace a tutti gli allenatori, mi intriga. Non nego che c'è stata la possibilità in passato, anche quando ero alla Lazio, però stavo bene alla Lazio e sto bene all'Inter. Sono in una delle migliori squadre d'Europa e sto bene qua. Sul futuro nessuno ha certezze". Dichiarazioni che hanno già preoccupato alcuni utenti, come visibile da alcuni post su X: "Non facciamo scherzi!" oppure: "Riuscirebbe a vincere pure lì".

Inter, le parole di Inzaghi

Quindi, sulla partita, qeste le dichiarazioni di Simone Inzaghi: "Nelle ultime otto partite l'Inter ha fatto sette vittorie e un pareggio. Dopo l'ultima ho fatto i complimenti alla squadra, sono stati bravissimi e hanno fatto tutto quello che gli avevo chiesto". Dopo l'Arsenal, l'Inter sfiderà il Napoli: "Ci aspettano due partite difficilissime, dobbiamo ragionare partita dopo partita: la prima è con l'Arsenal, una delle squadre più forti d'Europa. Non sto pensando al Napoli. La nostra priorità è l'Arsenal: una delle quattro favorite per vincere la Champions League, molti riconoscibili e con un grande allenatore". Su come i nerazzurri dovranno giocare la partita: "Dovremo cercare di tenere la palla il più possibile. Loro fanno una pressione offensiva importante. Sappiamo che sarà un problema per noi quando loro avranno la palla, ma vale anche il contrario".

Sulle possibili scelte di formazione

Inzaghi ha parlato delle possibili scelte: "Arnautovic ha un'infezione a un occhio che fatica ad andare via. Vediamo domani, stamattina si è allenato bene: con questi ritmi basta un problemino per saltare tre partite. Però sta lavorando bene. Taremi è un po' più fresco di Lautaro e Thuram: siamo a 40 ore dalla gara contro il Venezia. Oggi ho schierato una squadra contro i più affaticati, domattina faremo allenamento leggero e cercherò di scegliere la formazione migliore. Ragiono partita dopo partita. Contro il Venezia abbiamo speso di più rispetto a quanto fatto con l'Empoli, ma stamani i ragazzi avevano recuperato comunque abbastanza bene, ma ho fatto un allenamento più al video che in campo. Se Bastoni è al 100% gioca. Era un po' affaticato, oggi ha fatto un allenamento leggero, stasera valuteremo i dati e decideremo se sarà in grado di partire".