Taylor, ci risiamo: nuove polemiche in Slovan-Dinamo. Fischi del pubblico, giocatori furiosi

Taylor smentisce il Var

Richiamato al 28' dal Var per rivedere un intervento da rigore di Ogiwara della Dinamo su Barseghyan dello Slovan, Taylor, consultate le immagini, conferma la sua decisione, sorvolando dunque su quello che sembrava un chiaro fallo. Ad enfatizzare un'interpretazione che già da sé avrebbe fatto discutere, arriva subito dopo il gol della Dinamo Zagabria, che al 30' con Susic si porta in vantaggio ribaltando il risultato dopo le reti di Strelec per i padroni di casa e di Spikic per i croati. A quel punto esplode la furia dei giocatori dello Slovan, increduli di fronte all'ennesima impresa del direttore di gara britannico, sommerso dai fischi del pubblico.