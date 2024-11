Amorim allo United, il saluto dei tifosi dello Sporting è da brividi

Presto se lo ritroverà di fronte nel derby di Manchester , sullo panchina dello United , ma Ruben Amorim ricoderà per sempre una sfida con il City in particolare: quella di stasera, 5 novembre, in Champions League contro il suo Sporting Lisbona.

Coreografia spettacolare e omaggio dal presidente Varandas

All'Estádio José Alvalade, l'allenatore portoghese, scelto dallo United per prendere il posto del dimissionario Ten Hag, è stato salutato dalla sua ormai ex tifoseria ed ex società nel migliore dei modi possibili: favolosa la coreografia con la quale è stato letteralmente ringraziato per le vittorie di due titoli di campione di Portogallo, di altrettante Coppe di Lega portoghese e di una Supercoppa portoghese. Tutti i trofei sono stati rappresentati ai suoi piedi.

Prima del fischo d'inizio il presidente Frederico Varandas lo ha omaggiato con un quadro nel quale è riprodotta fedelmente, in miniatura, la coreografia di addio realizzata dai tifosi biancoverdi.