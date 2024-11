Real devastato dalla sconfitta con il Milan: l’immagine del Bernabeu che impressiona

Il Milan ha sbancato il Santiago Bernabeu: 3-1 al Real Madrid . Una notte magica che fa il paio con quella da dimenticare per i Blancos, che non sono riusciti a riscattare il 4-0 incassato nel Clasico contro il Barcellona .

Solo Rudiger e Vallejo restano in campo per i saluti

Non è arrivato il successo che i tifosi del Madrid si aspettavano dopo il tonfo casalingo contro i rivali blaugrana e alla fine della partita lo stadio è andato svuotandosi. Rudiger e Vallejo sono stati gli unici a restare in campo per salutare chi era rimasto sugli spalti, come documentato da As.